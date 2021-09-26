В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским

26.09.2021 17:00

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Лента.ру 26 сентября. "Президент Российской ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября

26.09.2021 15:00

ОВЕН У Овнов марта со среды дела пойдут великолепно, а общение будет подпитывать вас энергией. Вы щедро станете одаривать свое ближайшее окружение хорошим настроением и внедрять в их ряды оптимизм и ... подробнее →

ЮНИСЕФ запускает на Донетчине пилотный проект по телемедицине (ВИДЕО)

26.09.2021 13:00

В Краматорске начинает работу пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине. Цель проекта — дистанционный патронаж пациентов с помощью специального цифрового устройства, передает "Суспільне. Донбас" . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября

26.09.2021 11:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ... подробнее →

За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин

26.09.2021 10:00

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ... подробнее →

Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)

26.09.2021 09:00

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO и стал новым чемпионом мира в ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх