В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским26.09.2021 17:00
Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Лента.ру 26 сентября. "Президент Российской ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября26.09.2021 15:00
ОВЕН У Овнов марта со среды дела пойдут великолепно, а общение будет подпитывать вас энергией. Вы щедро станете одаривать свое ближайшее окружение хорошим настроением и внедрять в их ряды оптимизм и ... подробнее →
ЮНИСЕФ запускает на Донетчине пилотный проект по телемедицине (ВИДЕО)26.09.2021 13:00
В Краматорске начинает работу пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине. Цель проекта — дистанционный патронаж пациентов с помощью специального цифрового устройства, передает "Суспільне. Донбас" . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября26.09.2021 11:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ... подробнее →
За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин26.09.2021 10:00
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ... подробнее →
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)26.09.2021 09:00
Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO и стал новым чемпионом мира в ... подробнее →
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