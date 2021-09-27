В Мариуполе Донецкой области 32 семьи переселенцев, которых в городе называют "новыми мариупольцами", стали собственниками жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета . ... подробнее →

Минздрав Украины подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Об этом говорится в документе , ... подробнее →

Завтра донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против миланского Интера во втором туре Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных ... подробнее →

Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольных группировке "ДНР" угольных предприятиях в ходе проверки состояния средств перевозки людей и грузов по горным выработкам. Об этом ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября 27.09.2021 13:00 За 2 первых часа пропуска линию разграничения на Донбассе пересекли через оба КПВВ 774 человека, сообщает Свободное радио . "Через КПВВ “Новотроицкое” на 10:00 135 человек и 27 машин ... подробнее →