На шахтах ОРДО обнаружили многочисленные нарушения норм труда

27.09.2021 17:00

Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольных группировке "ДНР" угольных предприятиях в ходе проверки состояния средств перевозки людей и грузов по горным выработкам. Об этом ... подробнее →

Шахтер — Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

27.09.2021 16:00

Завтра донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против миланского Интера во втором туре Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных ... подробнее →

Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации

27.09.2021 15:00

Минздрав Украины подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Об этом говорится в документе , ... подробнее →

В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир

27.09.2021 14:00

В Мариуполе Донецкой области 32 семьи переселенцев, которых в городе называют "новыми мариупольцами", стали собственниками жилья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета . ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября

27.09.2021 13:00

За 2 первых часа пропуска линию разграничения на Донбассе пересекли через оба КПВВ 774 человека, сообщает Свободное радио . "Через КПВВ “Новотроицкое” на 10:00 135 человек и 27 машин ... подробнее →

Мариупольца приговорили к трем годам тюрьмы за призывы к оккупации Украины в соцсетях

27.09.2021 12:00

51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и пропаганду войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области . ... подробнее →

Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"

27.09.2021 11:00

В оккупированном Луганске на ж/д вокзале в районе эстакады на одной из платформ, где отправляются автобусы, появилась табличка с надписью "ППТК Счастье". ППТК – это значит "пункт пограничного и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября

27.09.2021 10:00

В Украине за сутки коронавирусом заболели 3007 человек (всего - 2395404). Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 27 сентября. При этом выздоровели за сутки 952 человека (всего -2245144), а ... подробнее →

Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО

27.09.2021 09:00

Российская Федерация в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированной части Донбасса более 900 млрд рублей, то есть около 330 млрд гривен, сообщает Радіо ... подробнее →

Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС на Донбассе

27.09.2021 08:00

За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими ... подробнее →

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