В центре Мариуполя установили часы с курантами28.09.2021 17:00
Мариупольский дом по проспекту Мира, 75 теперь украшают новые часы, сообщает пресс-служба городского совета. Они энергонезависимые и имеют ночную подсветку. Кроме того, новые часы каждый час будут ... подробнее →
Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?28.09.2021 16:00
Качество общественного транспорта в Украине оставляет желать лучшего. Особенно в маленьких городах и селах, которые не имеют бюджетов на закупку новых автобусов и полномочий на разработку удобных ... подробнее →
В ТКГ началась работа в профильных подгруппах28.09.2021 15:00
Участники подгруппы по гуманитарным вопросам приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили СМИ ОРДЛО. "Началось заседание Гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию ... подробнее →
Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки28.09.2021 14:00
На шахте им. Засядько в оккупированном Донецке продолжается тушение пожара, который начался вечером 23 сентября в восточном конвейерном штреке на горизонте 1235 м. Об этом сообщило оккупационное "МЧС ... подробнее →
В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование28.09.2021 13:00
Центры первичной медико-санитарной помощи ОРДО получили 400 тысяч антиген-тестов, которые ранее были переданы Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Об этом сообщили в "министерстве ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября28.09.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября. Среди ... подробнее →
В Украине возобновили выдачу пакетов малыша28.09.2021 11:00
С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы - пакеты малыша. Об этом сообщают "Факты.ICTV" . Заключен договор с производителем пакетов ... подробнее →
Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины28.09.2021 10:00
Тарифы многих предприятий на Донетчине не покрывают себестоимость затрат. Поэтому долги растут с каждым годом. Об этом сообщает Вільне Радіо . Еще в прошлом году на каждые 100 грн, уплаченные ... подробнее →
В работе Приват24 произошел сбой28.09.2021 09:00
В понедельник, 27 сентября, клиенты мобильного приложения Приват24 от ПриватБанка в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться. Об этом сообщил в Facebook ... подробнее →
За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины" на Донбассе, один воин ВСУ ранен28.09.2021 08:00
За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения ... подробнее →
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