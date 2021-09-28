На шахте им. Засядько в оккупированном Донецке продолжается тушение пожара, который начался вечером 23 сентября в восточном конвейерном штреке на горизонте 1235 м. Об этом сообщило оккупационное "МЧС ... подробнее →

Участники подгруппы по гуманитарным вопросам приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили СМИ ОРДЛО. "Началось заседание Гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию ... подробнее →

Качество общественного транспорта в Украине оставляет желать лучшего. Особенно в маленьких городах и селах, которые не имеют бюджетов на закупку новых автобусов и полномочий на разработку удобных ... подробнее →

Мариупольский дом по проспекту Мира, 75 теперь украшают новые часы, сообщает пресс-служба городского совета. Они энергонезависимые и имеют ночную подсветку. Кроме того, новые часы каждый час будут ... подробнее →

В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование 28.09.2021 13:00 Центры первичной медико-санитарной помощи ОРДО получили 400 тысяч антиген-тестов, которые ранее были переданы Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Об этом сообщили в "министерстве ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября 28.09.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября. Среди ... подробнее →

В Украине возобновили выдачу пакетов малыша 28.09.2021 11:00 С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы - пакеты малыша. Об этом сообщают "Факты.ICTV" . Заключен договор с производителем пакетов ... подробнее →