С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные29.09.2021 17:00
С 1 октября в Украине все больничные будут оформлять в электронном формате. Врач должен будет внести данные в электронную систему здравоохранения. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по ... подробнее →
Оккупированная Ясиноватая осталась без воды29.09.2021 16:00
В ОРДО жители Ясиноватой остались без централизованного водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства строительства и ЖКХ ДНР". "В связи с ... подробнее →
Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма29.09.2021 15:00
Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. ... подробнее →
В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий29.09.2021 14:00
Накопительные пенсии в Украине планируют внедрять в три этапа. О них рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства. Первый этап предполагает введение ... подробнее →
СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"29.09.2021 13:00
Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко. Об этом ... подробнее →
"Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников29.09.2021 12:00
В ОРЛО "Госбанк" увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях. Об этом сообщили ... подробнее →
Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе29.09.2021 11:00
За прошедшие сутки, 28 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, ... подробнее →
В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса29.09.2021 10:00
В оккупированных «ДНР» районах Донецкой области прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек. Об этом сообщает «минздрав ДНР». Как утверждается, это количество ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября29.09.2021 09:00
В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября. При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец (всего - ... подробнее →
Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)29.09.2021 08:00
28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером", сообщает LIGA.net . Игра закончилась со ... подробнее →
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