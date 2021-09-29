Накопительные пенсии в Украине планируют внедрять в три этапа. О них рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства. Первый этап предполагает введение ... подробнее →

В ОРДО жители Ясиноватой остались без централизованного водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства строительства и ЖКХ ДНР". "В связи с ... подробнее →

С 1 октября в Украине все больничные будут оформлять в электронном формате. Врач должен будет внести данные в электронную систему здравоохранения. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по ... подробнее →

СБУ завершила расследование по "делу Семенченко" 29.09.2021 13:00 Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко. Об этом ... подробнее →

"Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников 29.09.2021 12:00 В ОРЛО "Госбанк" увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях. Об этом сообщили ... подробнее →