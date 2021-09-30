Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам30.09.2021 17:00
В четверг в 14:01:15 по Гринвичу истекает срок действия корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3 от центра Let"s Encrypt, предоставляющего бесплатные криптографические сертификаты для 250 млн ... подробнее →
Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум30.09.2021 16:00
В четверг, 30 сентября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины был подписан так называемый тарифный меморандум, предусматривающий сдерживание цен на тепло и ... подробнее →
Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций30.09.2021 15:00
Сегодня, 30 сентября, "Заря" в Запорожье в рамках второго тура Лиги конференций примет лидера группы С и одного из главных фаворитов турнира – итальянскую "Рому" во главе с Жозе Моуриньо. Прямую ... подробнее →
В России назвали число привитых от коронавируса30.09.2021 14:00
В России от коронавируса привили около 50 миллионов человек, сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, пишет Интерфакс . "В РФ разработаны и зарегистрированы пять вакцин отечественного ... подробнее →
На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов30.09.2021 13:00
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с ОО "Фонд "Профессиональное развитие Харькова" открывает конкурсный набор на инновационную программу для молодежи UPSHIFT. Программа предоставляет подросткам и ... подробнее →
Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу30.09.2021 12:00
Вчера состоялось очередное заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ. В гуманитарной части: ... подробнее →
С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии30.09.2021 11:00
В связи с ремонтом на высоковольтной линии электропередачи "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании по всей территории ОРЛО с 8 по 10 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщили в ... подробнее →
В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН30.09.2021 10:00
29 сентября через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории Луганской области проследовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 сентября30.09.2021 09:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем за почти полгода. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →
В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза30.09.2021 08:00
С августа 2020 года долги украинцев за коммунальные услуги выросли в полтора раза. При этом общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
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