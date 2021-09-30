Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам 30.09.2021 17:00 В четверг в 14:01:15 по Гринвичу истекает срок действия корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3 от центра Let"s Encrypt, предоставляющего бесплатные криптографические сертификаты для 250 млн ... подробнее →

Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум 30.09.2021 16:00 В четверг, 30 сентября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины был подписан так называемый тарифный меморандум, предусматривающий сдерживание цен на тепло и ... подробнее →

Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций 30.09.2021 15:00 Сегодня, 30 сентября, "Заря" в Запорожье в рамках второго тура Лиги конференций примет лидера группы С и одного из главных фаворитов турнира – итальянскую "Рому" во главе с Жозе Моуриньо. Прямую ... подробнее →