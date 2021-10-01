Фракция "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова01.10.2021 08:00
Фракция "Слуга народа" начала процедуру сбора подписей за отставку с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил сам спикер в своем Facebook, передает BBC . По его ... подробнее →
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