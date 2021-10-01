В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон01.10.2021 17:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил включить отопление в больницах и жилых домах на подконтрольной группировке территории, сообщает его пресс-служба. "После доклада и. о. министра здравоохранения лидер ... подробнее →
Американская пианистка Валентина Лисица получила "паспорт ДНР"01.10.2021 16:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин вручил паспорт "республики" американской пианистке Валентине Лисице. Об этом сообщают местные СМИ. "Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за ... подробнее →
Боевики начали демонтаж "таможни" между "ЛНР" и "ДНР"01.10.2021 15:00
Сегодня в 10:00 на так называемой границе между оккупированной Луганщиной и Донетчиной боевики начали демонтаж своего "таможенного поста" в районе Дебальцево, сообщают ресурсы ОРДЛО. Сообщается, что ... подробнее →
Главарь "ДНР" продлил отмену комендантского часа в выходные дни01.10.2021 14:00
Комендантский час в "ДНР" до февраля следующего года не будет действовать в выходные. Соответствующее распоряжение № 365 "главы республики" Дениса Пушилина было опубликовано сегодня, документ вступил ... подробнее →
В ОРЛО возвращают комендантский час01.10.2021 13:00
С 1 октября возобновляется действие комендантскиого часа в ОРЛО. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) "МВД ЛНР". Комендантский час будет действовать с 11 часов вечера до 4 утра, нарушение ... подробнее →
Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию (ВИДЕО)01.10.2021 12:00
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook , что уже прибыл в страну. "Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил Саакашвили утром в пятницу, 1 октября. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 октября01.10.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявлено 12 034 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в пятницу, 1 октября. Среди новых ... подробнее →
На Донбассе за сутки 13 обстрелов, есть погибший и раненый01.10.2021 10:00
За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями ... подробнее →
Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)01.10.2021 09:00
В Запорожье завершился матч 2-го тура Лиги Конференций УЕФА между луганской "Зарей" и "Ромой". Команда Виктора Скрипника снова проиграла, пропустив три мяча, сообщает ФОКУС . Уже на 7-й минуте ... подробнее →
Фракция "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова01.10.2021 08:00
Фракция "Слуга народа" начала процедуру сбора подписей за отставку с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил сам спикер в своем Facebook, передает BBC . По его ... подробнее →
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