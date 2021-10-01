В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон 01.10.2021 17:00 "Глава ДНР" Денис Пушилин поручил включить отопление в больницах и жилых домах на подконтрольной группировке территории, сообщает его пресс-служба. "После доклада и. о. министра здравоохранения лидер ... подробнее →

Американская пианистка Валентина Лисица получила "паспорт ДНР" 01.10.2021 16:00 Главарь "ДНР" Денис Пушилин вручил паспорт "республики" американской пианистке Валентине Лисице. Об этом сообщают местные СМИ. "Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за ... подробнее →