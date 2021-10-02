"Госбанк ЛНР" устроил розыгрыш ценных призов для своих клиентов 02.10.2021 17:00 В ОРЛО так называемый "Госбанк" с 1 октября по 15 декабря проведет акцию с розыгрышем ценных призов для физических лиц-держателей банковских платежных карт. Об этом сообщает сайт банка. "С 1 октября ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября 02.10.2021 15:00 За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября. Также за минувшие ... подробнее →