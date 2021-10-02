"Госбанк ЛНР" устроил розыгрыш ценных призов для своих клиентов

02.10.2021 17:00

В ОРЛО так называемый "Госбанк" с 1 октября по 15 декабря проведет акцию с розыгрышем ценных призов для физических лиц-держателей банковских платежных карт. Об этом сообщает сайт банка. "С 1 октября ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября

02.10.2021 15:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября. Также за минувшие ... подробнее →

Почти 460 человек пересекли линию разграничения 1 октября по гумкоридору под Донецком

02.10.2021 13:00

01.10.2021 функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка», сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". На территорию ОРДО было запущено 44 транспортных средства, 285 человек. На территорию ... подробнее →

В ОРДО объявили "осенний призыв"

02.10.2021 11:00

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин объявил новый призыв на военную службу в период военного положения. Соответствующий указ под номером 305 опубликован на его сайте. "Осуществить с 1 октября по ... подробнее →

За сутки в зоне ООС 14 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов

02.10.2021 10:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов, двое военных ВСУ получили огнестрельные ранения, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 2 октября. "Воины находятся в лечебном ... подробнее →

Полиция Грузии задержала Михаила Саакашвили (ВИДЕО)

02.10.2021 09:00

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Грузия-онлайн . На брифинге также присутствовали глава МВД ... подробнее →

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