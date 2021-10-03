Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября03.10.2021 17:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта. В эти дни доверительные разговоры по душам с вашим окружением способны снять накопившееся напряжение и развеять непонимание. В плане карьеры вам станет легче ... подробнее →
Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины03.10.2021 15:00
В этом году звание лучшего учителя Украины получил педагог, магистр украинского языка Артур Продайков, сообщает УП . Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября03.10.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки выявлено 7 967 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 3 октября. Это существенно ниже вчерашнего показателя. Среди новых ... подробнее →
Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один воин ВСУ03.10.2021 11:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединеных сил в утренней сводке ... подробнее →
Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ03.10.2021 10:00
Сегодня в Киеве пройдет матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", сообщает football24.ua . Букмекеры почти ровно оценивает шансы команд в Классическом. Так, контора ... подробнее →
В Кабмине решили построить на Донбассе два новых аэропорта03.10.2021 09:00
Для восстановления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, на следующей неделе утвердят окончательно, в районе каких городов. Об этом в ходе выездного совещания парламентской фракции ... подробнее →
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