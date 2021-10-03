Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 03.10.2021 17:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта. В эти дни доверительные разговоры по душам с вашим окружением способны снять накопившееся напряжение и развеять непонимание. В плане карьеры вам станет легче ... подробнее →

Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины 03.10.2021 15:00 В этом году звание лучшего учителя Украины получил педагог, магистр украинского языка Артур Продайков, сообщает УП . Продайков родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит ... подробнее →