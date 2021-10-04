В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"04.10.2021 17:00
В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Об ... подробнее →
На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек04.10.2021 16:00
С 4 по 11 октября в Бахмутской городской ТГ пройдет экологическая акция "Потребляй сознательно", в рамках которой все желающие смогут сдать на гарантированную переработку отработанные батарейки в ... подробнее →
На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)04.10.2021 15:00
В Луганской области состоялся велопробег вдоль линии разграничения. Участником акции мог стать каждый желающий. Всего собралось более полусотни человек, сообщает телеканал "Дом" . Из Попасной до ... подробнее →
В оккупированных Ровеньках третью неделю не могут наладить водоснабжение04.10.2021 14:00
Водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района приостановилось из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". "3 октября в 18:30 в связи с порывом на ... подробнее →
В Славянске анонсировали круглый стол о подорожании проезда04.10.2021 13:00
В среду, 6 октября, в 13:00 в здании Славянской военно-гражданской администрации (здание городского совета) пройдет круглый стол с участием местных пассажирских перевозчиков. Об этом во время ... подробнее →
На Донетчине состоялся Первый Нью-Йоркский литературный фестиваль04.10.2021 12:00
Двухдневный фестиваль "Настоящие имена. Настоящие истории" прошел в прифронтовом селе Нью-Йорк на Донбассе, которое недавно вернуло себе историческое название. Об этом сообщил руководитель Донецкой ... подробнее →
В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей04.10.2021 11:00
НВФ "ДНР" увеличили стоимость растаможивания автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Растаможка увеличивалась вдвое на авто старше 7 лет. Вместо 0,3, ставка теперь 0,6 евро за 1 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября04.10.2021 10:00
В Украине на выходных резко сократилось количество выявленных случаев коронавируса. Так, в воскресенье его выявили у 4821 человека, что значительно меньше, чем днем ранее, когда выявили менее восьми ... подробнее →
В Израиле сделали обязательной третью прививку от коронавируса04.10.2021 09:00
Израиль стал первой страной, где необходима вакцинация бустерной дозой для получения сертификата вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что тем, кто не получил ... подробнее →
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"04.10.2021 08:00
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в матче 10 тура украинской Премьер-лиги сыграли вничью со счетом 0:0, сообщает УП . Поединок прошел в воскресенье 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве. В первом ... подробнее →
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