В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот" 04.10.2021 17:00 В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Об ... подробнее →

На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек 04.10.2021 16:00 С 4 по 11 октября в Бахмутской городской ТГ пройдет экологическая акция "Потребляй сознательно", в рамках которой все желающие смогут сдать на гарантированную переработку отработанные батарейки в ... подробнее →