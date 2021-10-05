В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"05.10.2021 17:00
В структуре группировки "ЛНР" появилась должность "уполномоченного по правам человека". Ею стала Виктория Сердюкова, сообщают СМИ сепаратистов. Ее кандидатуру поддержал "Народный совет ЛНР": "за" ... подробнее →
СНБО запустил сайт с санкционными списками05.10.2021 16:00
Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт , на котором будут публиковаться санкционные списки, сообщает ICTV . На сегодняшний день, в нем содержится информация по поводу ... подробнее →
Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз05.10.2021 15:00
Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января ... подробнее →
В России заявили о создании прибора для защиты от коронавируса05.10.2021 14:00
Прибор, который способен с помощью электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме ... подробнее →
4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое05.10.2021 13:00
Двести восемьдесят восемь человек (на 59 транспортных средствах) прибыли в ОРДО через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 4 октября. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Отмечается также, ... подробнее →
В ОРДО пообещали масштабные проверки из-за роста цен на продукты05.10.2021 12:00
Проверки ценообразования на продукты питания, в частности на картофель, начнут в ОРДО. Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин. "Мы видим рост цен на продукты питания, в частности на картофель. Мне ... подробнее →
Делегация из Эстонии посетила КПВВ "Золотое"05.10.2021 11:00
В понедельник в прифронтовом Золотом председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай вместе с командующим ... подробнее →
Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России05.10.2021 10:00
Бывший "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти "Единая Россия". Об этом сообщают российские СМИ. Поздравление в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября05.10.2021 09:00
В Украине прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки составил 9,8 тысячи, что вдвое больше чем было днем ранее. При этом госпитализировано за сутки около 1,9 тысячи человек, что меньше, ... подробнее →
В Facebook произошел крупнейший в истории сбой05.10.2021 08:00
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой, сообщает Корреспондент.net . Сервисы стали одновременно недоступны в понедельник, 4 октября, примерно в 18:40 по киевскому времени. ... подробнее →
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