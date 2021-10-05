СНБО запустил сайт с санкционными списками 05.10.2021 16:00 Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт , на котором будут публиковаться санкционные списки, сообщает ICTV . На сегодняшний день, в нем содержится информация по поводу ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз 05.10.2021 15:00 Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января ... подробнее →