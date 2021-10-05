В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"

05.10.2021 17:00

В структуре группировки "ЛНР" появилась должность "уполномоченного по правам человека". Ею стала Виктория Сердюкова, сообщают СМИ сепаратистов. Ее кандидатуру поддержал "Народный совет ЛНР": "за" ... подробнее →

СНБО запустил сайт с санкционными списками

05.10.2021 16:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт , на котором будут публиковаться санкционные списки, сообщает ICTV . На сегодняшний день, в нем содержится информация по поводу ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз

05.10.2021 15:00

Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января ... подробнее →

В России заявили о создании прибора для защиты от коронавируса

05.10.2021 14:00

Прибор, который способен с помощью электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме ... подробнее →

4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое

05.10.2021 13:00

Двести восемьдесят восемь человек (на 59 транспортных средствах) прибыли в ОРДО через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 4 октября. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Отмечается также, ... подробнее →

В ОРДО пообещали масштабные проверки из-за роста цен на продукты

05.10.2021 12:00

Проверки ценообразования на продукты питания, в частности на картофель, начнут в ОРДО. Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин. "Мы видим рост цен на продукты питания, в частности на картофель. Мне ... подробнее →

Делегация из Эстонии посетила КПВВ "Золотое"

05.10.2021 11:00

В понедельник в прифронтовом Золотом председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай вместе с командующим ... подробнее →

Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России

05.10.2021 10:00

Бывший "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти "Единая Россия". Об этом сообщают российские СМИ. Поздравление в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября

05.10.2021 09:00

В Украине прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки составил 9,8 тысячи, что вдвое больше чем было днем ранее. При этом госпитализировано за сутки около 1,9 тысячи человек, что меньше, ... подробнее →

В Facebook произошел крупнейший в истории сбой

05.10.2021 08:00

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой, сообщает Корреспондент.net . Сервисы стали одновременно недоступны в понедельник, 4 октября, примерно в 18:40 по киевскому времени. ... подробнее →

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