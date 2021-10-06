8-9 октября состоится четвертый фестиваль «Авдеевка ФМ»

06.10.2021 17:00

Литературно-драматическо-музыкальный фестиваль "Авдеевка ФМ" пройдет в Авдеевке 8-9 октября, сообщает ИА "ВЧАСНО" . Во время фестиваля состоится конкурс кавер-версий песен украинских групп. Наградами ... подробнее →

РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский

06.10.2021 16:00

Россия несколько месяцев назад направила Украине перечень желаемых вопросов для переговоров президентов стран, сообщает российское издание Коммерсант . По данным издания, всего в списке 12 вопросов и ... подробнее →

На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка

06.10.2021 15:00

Горноспасатели "МЧС ДНР" нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на донецкой шахте имени Засядько. Об этом сообщили в "министерстве угля и энергетики" непризнанной республики. "Сегодня в ... подробнее →

Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"

06.10.2021 14:00

При координации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" заканчивает работы по обустройству ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

06.10.2021 13:00

В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - ... подробнее →

На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение

06.10.2021 12:00

В Украине объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильные порывы ветра. Об этом в среду, 6 октября, сообщает УкрГидрометцентр . Отмечается, что в большинстве западных областей и в ... подробнее →

В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона

06.10.2021 11:00

"Минтопэнерго ЛНР" определило дату начала отопительного периода для объектов теплового хозяйства ГП «ЛУГАНСКГАЗ». Об этом сообщили на предприятии со ссылкой на приказ "министерства" №330 ... подробнее →

На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный

06.10.2021 10:00

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С полуночи нарушений не зафиксировано. Об этом в среду, 6 октября, сообщили ... подробнее →

"Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили

06.10.2021 09:00

В ОРЛО возбудили "уголовное дело" против Михаила Саакашвили. Его обвиняют в том, что он якобы привез на Майдан в конце 2013 года мифических "грузинских снайперов". Об этом заявила оккупационная ... подробнее →

Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО

06.10.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 5 октября о применении персональных санкций в отношении 95 лиц, граждан Украины и РФ, ... подробнее →

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