При координации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" заканчивает работы по обустройству ... подробнее →

Горноспасатели "МЧС ДНР" нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на донецкой шахте имени Засядько. Об этом сообщили в "министерстве угля и энергетики" непризнанной республики. "Сегодня в ... подробнее →

Россия несколько месяцев назад направила Украине перечень желаемых вопросов для переговоров президентов стран, сообщает российское издание Коммерсант . По данным издания, всего в списке 12 вопросов и ... подробнее →

Литературно-драматическо-музыкальный фестиваль "Авдеевка ФМ" пройдет в Авдеевке 8-9 октября, сообщает ИА "ВЧАСНО" . Во время фестиваля состоится конкурс кавер-версий песен украинских групп. Наградами ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября 06.10.2021 13:00 В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - ... подробнее →

На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение 06.10.2021 12:00 В Украине объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильные порывы ветра. Об этом в среду, 6 октября, сообщает УкрГидрометцентр . Отмечается, что в большинстве западных областей и в ... подробнее →

В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона 06.10.2021 11:00 "Минтопэнерго ЛНР" определило дату начала отопительного периода для объектов теплового хозяйства ГП «ЛУГАНСКГАЗ». Об этом сообщили на предприятии со ссылкой на приказ "министерства" №330 ... подробнее →