"ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"

07.10.2021 17:00

Процесс объединения "чемпионатов" по футболу двух непризнанных республик начался в ОРДЛО. Об этом сообщил "президент Футбольного союза ДНР" Павел Давыденко. "Сейчас обсуждается вопрос участия команд ... подробнее →

ВАКС заочно арестовал Януковича

07.10.2021 16:00

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ... подробнее →

Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное

07.10.2021 15:00

С 6 октября КУ "Луганский областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Відродження" будет работать в городе Рубежное по адресу: ул. Менделеева, 1. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА. ... подробнее →

Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку

07.10.2021 14:00

В Мариуполе из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом детские сады ушли на четырехдневку, а в школах предполагается ввести дистанционное обучение - пока на две недели, сообщает PR.UA . Как ... подробнее →

В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю

07.10.2021 13:00

Главарь НВФ т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник решил перенести проведение так называемых "военных сборов резервистов" на 11-15 октября. Об этом сообщают ресурсы ОРЛО. Говорится об изменении периода "с ... подробнее →

Рада отправила Разумкова в отставку

07.10.2021 12:00

Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова. За данное решение проголосовали 284 народных депутата, информирует корреспондент Цензор.НЕТ . Отметим, что ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября

07.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ... подробнее →

Обзор онлайн казино Космолот

07.10.2021 10:00

Желаете выгодного и интересного времяпровождения – казино Космолот может обеспечить внушительный ассортимент симуляторов и прибыльные бонусные предложения. Предоставляется стопроцентная ... подробнее →

В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах

07.10.2021 09:00

Вчера в Славянске прошел брифинг перевозчиков, главы ВГА с журналистами и жителями города, сообщает 6262 . Во время общения перевозчики заявили, что опираясь на расчеты Киевского госавтотранспортного ... подробнее →

В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО

07.10.2021 08:00

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе MH17 Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх