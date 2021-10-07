"ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"07.10.2021 17:00
Процесс объединения "чемпионатов" по футболу двух непризнанных республик начался в ОРДЛО. Об этом сообщил "президент Футбольного союза ДНР" Павел Давыденко. "Сейчас обсуждается вопрос участия команд ... подробнее →
ВАКС заочно арестовал Януковича07.10.2021 16:00
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ... подробнее →
Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное07.10.2021 15:00
С 6 октября КУ "Луганский областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Відродження" будет работать в городе Рубежное по адресу: ул. Менделеева, 1. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА. ... подробнее →
Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку07.10.2021 14:00
В Мариуполе из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом детские сады ушли на четырехдневку, а в школах предполагается ввести дистанционное обучение - пока на две недели, сообщает PR.UA . Как ... подробнее →
В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю07.10.2021 13:00
Главарь НВФ т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник решил перенести проведение так называемых "военных сборов резервистов" на 11-15 октября. Об этом сообщают ресурсы ОРЛО. Говорится об изменении периода "с ... подробнее →
Рада отправила Разумкова в отставку07.10.2021 12:00
Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова. За данное решение проголосовали 284 народных депутата, информирует корреспондент Цензор.НЕТ . Отметим, что ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября07.10.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ... подробнее →
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В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах07.10.2021 09:00
Вчера в Славянске прошел брифинг перевозчиков, главы ВГА с журналистами и жителями города, сообщает 6262 . Во время общения перевозчики заявили, что опираясь на расчеты Киевского госавтотранспортного ... подробнее →
В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО07.10.2021 08:00
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе MH17 Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также ... подробнее →
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