ВАКС заочно арестовал Януковича 07.10.2021 16:00 Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ... подробнее →

Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку 07.10.2021 14:00 В Мариуполе из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом детские сады ушли на четырехдневку, а в школах предполагается ввести дистанционное обучение - пока на две недели, сообщает PR.UA . Как ... подробнее →