Второй по счету пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Славянске сегодня, 8 октября. Об этом сообщает глава ВГА Славянска Вадима Ляха в Facebook . Пункт вакцинации будет ... подробнее →

Подконтрольный боевикам оператор мобильной связи "Лугаком" предупредил о возможных перебоях в работе телекоммуникационного оборудования в период трехдневного отключения электроэнергии в ОРЛО. Об этом ... подробнее →

ВСУ впервые проведут военный парад в Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОГА. "14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в ... подробнее →

Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины 08.10.2021 13:00 Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента. "Принимая во внимание степень ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 октября 08.10.2021 12:00 В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава . За сутки: - ... подробнее →

ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу 08.10.2021 11:00 Футбольный клуб «Шахтер» открыл в Киеве свою первую футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что Shakhtar Pro — ... подробнее →