В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне09.10.2021 17:00
"Раны на теле Украины - раны каждого из нас" - такой эпиграф выставки "Целостность", которая сегодня открылась в "Веже". Ее автор – известный фотограф из Киева Зоя Шу. Об этом сообщает ... подробнее →
490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября09.10.2021 15:00
312 человек приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории в пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ДНР". Отмечается также, что из "республики" на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября09.10.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19, что несколько меньше, чем накануне, когда выявили 16,3 тысячи случаев. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает ... подробнее →
В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель09.10.2021 12:00
Увеличение стоимости картофеля на потребительском рынке ОРДО связано с недобросовестностью предпринимателей. Об этом заявили в "миндоходов ДНР". "При заполнении декларации цена занижается до ... подробнее →
В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону09.10.2021 11:00
В Славянске проходят Четвертые международные соревнования по триатлону на призы чемпиона мира, мастера спорта Украины международного класса Виктора Земцева. Об этом сообщает Восточный Вариант . ... подробнее →
За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин09.10.2021 10:00
За прошедшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ... подробнее →
В Донецке начался сезон субботников09.10.2021 09:00
В неподконтрольном Украине Донецке для благоустройства, наведения чистоты и порядка во всех районах города 9 и 23 октября пройдут два общегородских субботника. Об этом сообщил так называемый "мэр" ... подробнее →
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