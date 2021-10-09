В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне 09.10.2021 17:00 "Раны на теле Украины - раны каждого из нас" - такой эпиграф выставки "Целостность", которая сегодня открылась в "Веже". Ее автор – известный фотограф из Киева Зоя Шу. Об этом сообщает ... подробнее →

В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель 09.10.2021 12:00 Увеличение стоимости картофеля на потребительском рынке ОРДО связано с недобросовестностью предпринимателей. Об этом заявили в "миндоходов ДНР". "При заполнении декларации цена занижается до ... подробнее →