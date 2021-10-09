В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне

09.10.2021 17:00

"Раны на теле Украины - раны каждого из нас" - такой эпиграф выставки "Целостность", которая сегодня открылась в "Веже". Ее автор – известный фотограф из Киева Зоя Шу. Об этом сообщает ... подробнее →

490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября

09.10.2021 15:00

312 человек приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории в пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ДНР". Отмечается также, что из "республики" на ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября

09.10.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19, что несколько меньше, чем накануне, когда выявили 16,3 тысячи случаев. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает ... подробнее →

В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель

09.10.2021 12:00

Увеличение стоимости картофеля на потребительском рынке ОРДО связано с недобросовестностью предпринимателей. Об этом заявили в "миндоходов ДНР". "При заполнении декларации цена занижается до ... подробнее →

В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону

09.10.2021 11:00

В Славянске проходят Четвертые международные соревнования по триатлону на призы чемпиона мира, мастера спорта Украины международного класса Виктора Земцева. Об этом сообщает Восточный Вариант . ... подробнее →

За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин

09.10.2021 10:00

За прошедшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ... подробнее →

В Донецке начался сезон субботников

09.10.2021 09:00

В неподконтрольном Украине Донецке для благоустройства, наведения чистоты и порядка во всех районах города 9 и 23 октября пройдут два общегородских субботника. Об этом сообщил так называемый "мэр" ... подробнее →

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