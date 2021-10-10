На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника

10.10.2021 17:00

Сегодня в 11.00 на КПВВ "Станица Луганская" лишь после вмешательства ОБСЕ боевики пропустили всех людей, которые находились перед блокпостом. Об этом сообщают соцсети. "С самого утра людей, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября

10.10.2021 15:00

ОВЕН Фортуна станет к Овнам марта все более благожелательной и может преподнести довольно приятные сюрпризы или хотя бы в изобилии предоставить счастливые шансы. А как ими распорядиться — это ... подробнее →

В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"

10.10.2021 13:00

Группировка "ДНР" выписала более 13 тысяч штрафов водителям на временно неподконтрольной территории Донецкой области из-за отсутствия ОСАГО. Местных автовладельцев привлекают к административной ... подробнее →

В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»

10.10.2021 11:00

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым ввел новые правила пересечения пункта пропуска "Станица Луганская". Согласно "документу", выезд лиц, имеющих "регистрацию" по месту ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября

10.10.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября. Это существенно ниже показателя в субботу. Снижение ... подробнее →

В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе

10.10.2021 09:00

Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе заблокировано со стороны временно окупированных территорий Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в ... подробнее →

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