Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 10.10.2021 15:00 ОВЕН Фортуна станет к Овнам марта все более благожелательной и может преподнести довольно приятные сюрпризы или хотя бы в изобилии предоставить счастливые шансы. А как ими распорядиться — это ... подробнее →