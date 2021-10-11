В Славянске открылся Университет третьего возраста11.10.2021 17:00
11 октября в Славянске на базе Центра развития взрослых презентовали Университет третьего возраста. Отныне здесь могут получить квалифицированное образование все желающие в возрасте от 45 лет. Об этом ... подробнее →
Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей11.10.2021 16:00
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил ключи от десяти современных реанимобилей Луганскому региональному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии11.10.2021 15:00
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об ... подробнее →
Зеленскому подали петицию о запрете концертов российских артистов11.10.2021 14:00
Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом ... подробнее →
Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины11.10.2021 13:00
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины. Об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ" . Так, говоря об отношениях ... подробнее →
В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"11.10.2021 12:00
Электроснабжение ОРЛО полностью восстановлено, сообщили в "минтопэнерго ЛНР". "Энергетики успешно и в срок завершили необходимые плановые ремонтные работы на ВЛ 500 кВ "Шахты-Победа" и другом ... подробнее →
Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе11.10.2021 11:00
Ветераны 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев, а также Veterano Coffee Роман Маринов вместе с другими ветеранами посетили ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября11.10.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 832 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них заразились 863 ребенка и 78 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →
9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке11.10.2021 09:00
Девять человек пострадали в результате ДТП в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "В результате ДТП по проспекту Ильича - столкновения автомобиля и автобуса ... подробнее →
Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей11.10.2021 08:00
Пограничники Львовского отряда обеспечили пограничный контроль первых пассажиров возобновленного международного железнодорожного сообщения с Польшей. Об этом сообщает Госпогранслужба . Как ... подробнее →
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- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
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- В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)
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