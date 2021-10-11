В Славянске открылся Университет третьего возраста

11.10.2021 17:00

11 октября в Славянске на базе Центра развития взрослых презентовали Университет третьего возраста. Отныне здесь могут получить квалифицированное образование все желающие в возрасте от 45 лет. Об этом ... подробнее →

Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей

11.10.2021 16:00

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил ключи от десяти современных реанимобилей Луганскому региональному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии

11.10.2021 15:00

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об ... подробнее →

Зеленскому подали петицию о запрете концертов российских артистов

11.10.2021 14:00

Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом ... подробнее →

Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины

11.10.2021 13:00

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины. Об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ" . Так, говоря об отношениях ... подробнее →

В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"

11.10.2021 12:00

Электроснабжение ОРЛО полностью восстановлено, сообщили в "минтопэнерго ЛНР". "Энергетики успешно и в срок завершили необходимые плановые ремонтные работы на ВЛ 500 кВ "Шахты-Победа" и другом ... подробнее →

Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе

11.10.2021 11:00

Ветераны 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев, а также Veterano Coffee Роман Маринов вместе с другими ветеранами посетили ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября

11.10.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 832 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них заразились 863 ребенка и 78 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →

9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке

11.10.2021 09:00

Девять человек пострадали в результате ДТП в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "В результате ДТП по проспекту Ильича - столкновения автомобиля и автобуса ... подробнее →

Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей

11.10.2021 08:00

Пограничники Львовского отряда обеспечили пограничный контроль первых пассажиров возобновленного международного железнодорожного сообщения с Польшей. Об этом сообщает Госпогранслужба . Как ... подробнее →

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