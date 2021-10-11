Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом ... подробнее →

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об ... подробнее →

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил ключи от десяти современных реанимобилей Луганскому региональному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

11 октября в Славянске на базе Центра развития взрослых презентовали Университет третьего возраста. Отныне здесь могут получить квалифицированное образование все желающие в возрасте от 45 лет. Об этом ... подробнее →

Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины 11.10.2021 13:00 Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины. Об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ" . Так, говоря об отношениях ... подробнее →

Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе 11.10.2021 11:00 Ветераны 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев, а также Veterano Coffee Роман Маринов вместе с другими ветеранами посетили ... подробнее →