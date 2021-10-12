Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября 12.10.2021 12:00 В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также ... подробнее →

Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС 12.10.2021 09:00 Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 гривень. Об этом сообщает ... подробнее →