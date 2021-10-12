Долги и обещания украинским военным

12.10.2021 17:00

Уже восьмой год в Украине продолжается война. За это время в Вооруженных силах состоялось немало изменений: выросла численность, появилось современное вооружение и укрепилось доверие. Финансирование ... подробнее →

На Луганщине обнаружили тайник боевиков-диверсантов

12.10.2021 16:00

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения. Среди изъятого - выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины со взрывателями. Об этом ... подробнее →

Минздрав вводит ограничения на межобластные перевозки

12.10.2021 15:00

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", ... подробнее →

Почти 400 человек прошли через КПВВ боевиков в Еленовке 11 октября

12.10.2021 14:00

Двести сорок семь граждан и 41 транспортное средство с подконтрольной Украине территории прибыли в ОРДО через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком в понедельник, 11 октября. Об этом сегодня ... подробнее →

В ОРДЛО отдали семь отжатых украинских предприятий новому "инвестору"

12.10.2021 13:00

Оккупационные власти "ДНР/ЛНР" отдали отобранные у украинских собственников крупнейшие металлургические и коксохимические предприятия новому "инвестору". Об этом сообщают сепаратистские СМИ. На смену ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября

12.10.2021 12:00

В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также ... подробнее →

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе

12.10.2021 11:00

За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, позиции украинских воинов возле Пивденного враг ... подробнее →

В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»

12.10.2021 10:00

В "МИД ЛНР" разъяснили порядок подачи заявки на выезд через временный пункт пропуска (ВПП) "Станица Луганская". Об этом пишет "МИД" в своем Телеграм-канале. В "ведомстве" напомнили, что в соответствии ... подробнее →

Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС

12.10.2021 09:00

Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 гривень. Об этом сообщает ... подробнее →

Поезд "Бахмут-Львов" столкнулся с комбайном

12.10.2021 08:00

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту № 141 "Бахмут – Львов". Об ... подробнее →

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