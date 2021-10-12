Долги и обещания украинским военным 12.10.2021 17:00 Уже восьмой год в Украине продолжается война. За это время в Вооруженных силах состоялось немало изменений: выросла численность, появилось современное вооружение и укрепилось доверие. Финансирование ... подробнее →

На Луганщине обнаружили тайник боевиков-диверсантов 12.10.2021 16:00 СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения. Среди изъятого - выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины со взрывателями. Об этом ... подробнее →

Минздрав вводит ограничения на межобластные перевозки 12.10.2021 15:00 С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", ... подробнее →