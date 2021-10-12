Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября12.10.2021 12:00
В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также ... подробнее →
Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе12.10.2021 11:00
За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, позиции украинских воинов возле Пивденного враг ... подробнее →
В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»12.10.2021 10:00
В "МИД ЛНР" разъяснили порядок подачи заявки на выезд через временный пункт пропуска (ВПП) "Станица Луганская". Об этом пишет "МИД" в своем Телеграм-канале. В "ведомстве" напомнили, что в соответствии ... подробнее →
Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС12.10.2021 09:00
Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 гривень. Об этом сообщает ... подробнее →
Поезд "Бахмут-Львов" столкнулся с комбайном12.10.2021 08:00
В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту № 141 "Бахмут – Львов". Об ... подробнее →
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- В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»10:00
- Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС09:00
- Поезд "Бахмут-Львов" столкнулся с комбайном08:00
- В Славянске открылся Университет третьего возраста17:00
- Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей16:00
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