Завтра в Северодонецке из-за военного парада ограничат движение транспорта

13.10.2021 17:00

14 октября, с 7 до 12 часов в Северодонецке будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает полиция Луганщины . Ограничения вводят по проспекту Гвардейскому и Центральному в связи с ... подробнее →

ВСУ перехватили на Донбассе российский разведывательный беспилотник

13.10.2021 16:00

Украинские военные перехватили на линии разграничения беспилотник, который эксперты СБУ идентифицировали как российский Гранат-1. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба СБУ . Отмечается, ... подробнее →

В "Укрзализныце" рассказали о новых правилах перевозок c 21 октября

13.10.2021 15:00

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Стало известно, будет работать "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина . Теперь при посадке ... подробнее →

СБУ раскрыла коррупционную схему при ремонте бронетехники

13.10.2021 14:00

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему при ремонте украинской бронетехники. В растрате бюджетных средств подозревают руководство одного из госпредприятий, которое входит в структуру ... подробнее →

Правозащитники назвали настоящую причину закрытия боевиками КПВВ "Станица Луганская"

13.10.2021 13:00

Ограничение пропуска через КПВВ "Станица Луганская" со стороны группировки "ЛНР" не связано с борьбой против коронавируса, как это объясняли в Луганске. Об этом сообщает "Восточная правозащитная ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября

13.10.2021 12:00

В Украине за сутки  зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев COVID-19. Тогда как накануне сообщалось об 11 996 заболевших. Среди инфицированных – 1588 детей и 288 медработников. Об ... подробнее →

Херсонщина первой в Украине переходит в "красную" зону карантина

13.10.2021 11:00

В Украине появится первая "красная" зона карантина. Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области. Об этом сообщает министр Кабмина Олега Немчинова. Херсонская область ... подробнее →

В ОРЛО ввели жесткие карантинные ограничения

13.10.2021 10:00

"Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР" объявила с 13 до 22 октября досрочные осенние каникулы в школах, а другие учреждения образования перевела на ... подробнее →

На Донетчине начался отопительный сезон

13.10.2021 09:00

Отопительный сезон в Донецкой области начат. Уже запустили 56 котельных, которые отапливают 15 больниц, 27 школ, 47 детских садов и 473 жилых дома. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. Для ... подробнее →

В Пентагоне анонсировали визит министра обороны США в Украину

13.10.2021 08:00

Министр обороны США Ллойд Остин впервые посетит Украину. Визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне, сообщает Gazeta.ua . "Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу ... подробнее →

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