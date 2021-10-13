Завтра в Северодонецке из-за военного парада ограничат движение транспорта 13.10.2021 17:00 14 октября, с 7 до 12 часов в Северодонецке будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает полиция Луганщины . Ограничения вводят по проспекту Гвардейскому и Центральному в связи с ... подробнее →

ВСУ перехватили на Донбассе российский разведывательный беспилотник 13.10.2021 16:00 Украинские военные перехватили на линии разграничения беспилотник, который эксперты СБУ идентифицировали как российский Гранат-1. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба СБУ . Отмечается, ... подробнее →