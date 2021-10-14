Опасность трансжиров в рационе украинцев14.10.2021 17:00
В мире набирает обороты тенденция к здоровому питанию, в частности через отказ от потребления трансжиров. Люди все тщательнее изучают состав товаров, а страны ограничивают содержание вредных жиров в ... подробнее →
В ОРДЛО отсрочили введение новых ставок на "растаможку" автомобилей14.10.2021 15:00
Оккупационные "ЛДНР" отсрочили повышение цен на "растаможку" автомобилей в ОРДЛО до 30 ноября 2021 года включительно, сообщает Восточный вариант . Такое решение 13 октября принял "Единый ... подробнее →
В ОРДЛО прибыл "антиковидный гумконвой" из России14.10.2021 13:00
"Гуманитарный конвой" из России прибыл сегодня в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР". Как отмечается, в Донецк пришла колонна из 14 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября14.10.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID. Скончались 412 пациентов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Министерство здравоохранения . Так, в среду зафиксировали 18 ... подробнее →
Сутки в ООС: 10 обстрелов, ранен военный14.10.2021 10:00
Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в четверг, 14 октября, в ... подробнее →
ВАКС заочно арестовал сына Януковича14.10.2021 09:00
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру меру пресечения в ... подробнее →
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