Опасность трансжиров в рационе украинцев 14.10.2021 17:00 В мире набирает обороты тенденция к здоровому питанию, в частности через отказ от потребления трансжиров. Люди все тщательнее изучают состав товаров, а страны ограничивают содержание вредных жиров в ... подробнее →

В ОРДЛО прибыл "антиковидный гумконвой" из России 14.10.2021 13:00 "Гуманитарный конвой" из России прибыл сегодня в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР". Как отмечается, в Донецк пришла колонна из 14 ... подробнее →