Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину 15.10.2021 15:00 Президент Украины Владимир Зеленский приехал в село Шульгинка Старобельского района Луганской области с рабочим визитом, сообщает Восточный Вариант . В рамках визита Зеленский принял участие в ... подробнее →

В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили (ВИДЕО) 15.10.2021 13:00 Более 50000 тысяч людей собрались в четверг вечером в центре Тбилиси, требуя освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Задержанный после возвращения в Грузию Саакашвили считает ... подробнее →