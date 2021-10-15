В военный госпиталь Мариуполя доставили гуманитарную помощь из Франции

15.10.2021 17:00

В Мариупольский военный госпиталь доставили гуманитарный груз медицинского назначения, передача которого осуществлялась в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" и по случаю Дня ... подробнее →

Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину

15.10.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в село Шульгинка Старобельского района Луганской области с рабочим визитом, сообщает Восточный Вариант . В рамках визита Зеленский принял участие в ... подробнее →

В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили (ВИДЕО)

15.10.2021 13:00

Более 50000 тысяч людей собрались в четверг вечером в центре Тбилиси, требуя освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Задержанный после возвращения в Грузию Саакашвили считает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября

15.10.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 13 624 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже показателя в четверг. При этом общее число жертв пандемии превысило 60 тысяч, ... подробнее →

В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)

15.10.2021 10:00

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Сообщается, что ... подробнее →

Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе

15.10.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента . В ходе поездки государства побывал на передовых ... подробнее →

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