В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ

16.10.2021 17:00

Во втором корпусе многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута открыли современный кабинет магнитно-резонансной томографии, сообщает Свободное радио . Он будет действовать как филиал ... подробнее →

На Авдеевском коксохиме произошел пожар

16.10.2021 15:00

В Донецкой области пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 16 октября. Указано, что на предприятии возникло возгорание ... подробнее →

Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)

16.10.2021 13:00

В стартовом поединке 11-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" разгромил луганскую Зарю, сообщает iSport.ua . Уже на 11-й минуте Шахтер начал свою голевую феерию благодаря ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 октября

16.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 983 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается два дня подряд, сообщает Минздрав в ... подробнее →

Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин

16.10.2021 10:00

За минувшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →

Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону

16.10.2021 09:00

В Украине еще четыре области переходят в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов. С 18 октября ... подробнее →

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