В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ 16.10.2021 17:00 Во втором корпусе многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута открыли современный кабинет магнитно-резонансной томографии, сообщает Свободное радио . Он будет действовать как филиал ... подробнее →

На Авдеевском коксохиме произошел пожар 16.10.2021 15:00 В Донецкой области пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 16 октября. Указано, что на предприятии возникло возгорание ... подробнее →