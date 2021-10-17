В Украину идут похолодание и заморозки

17.10.2021 17:00

Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября, сообщает УкрГидрометцентр . Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

17.10.2021 15:00

ОВЕН Если у Овнов марта на примете имеется какая-нибудь заветная цель, то лучшего времени, чтобы воплотить ее в жизнь, просто не придумаешь. Проявите изобретательность и напористость, уловите ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября

17.10.2021 13:00

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 11 288 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте Минздрава 17 октября. Среди новых больных 1086 - дети, 154 - медработники. Накануне ... подробнее →

Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи

17.10.2021 11:00

Международный комитет Красного Креста отправил очередную колонну с гуманитарным грузом на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба . "Через КПВВ Новотроицкое ... подробнее →

В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса

17.10.2021 10:00

В связи с введением боевиками ОРЛО новых ограничений на КПВВ "Станица Луганская", по сравнению с предыдущей неделей интенсивность пассажиропотока здесь уменьшилась на 40%. Об этом сообщает ГПСУ . ... подробнее →

Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке

17.10.2021 09:00

Перед отелем Park Inn, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". Под зданием собрались преимущественно молодые мужчины. "Пикет" препятствовал передвижению ... подробнее →

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