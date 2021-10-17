В Украину идут похолодание и заморозки 17.10.2021 17:00 Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября, сообщает УкрГидрометцентр . Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 17.10.2021 15:00 ОВЕН Если у Овнов марта на примете имеется какая-нибудь заветная цель, то лучшего времени, чтобы воплотить ее в жизнь, просто не придумаешь. Проявите изобретательность и напористость, уловите ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября 17.10.2021 13:00 В Украине за прошедшие сутки выявили еще 11 288 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте Минздрава 17 октября. Среди новых больных 1086 - дети, 154 - медработники. Накануне ... подробнее →