В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов 18.10.2021 17:00 Полицейские с помощью планшетов будут проверять цифровые СOVID-сертификаты в "Дії", а также их бумажные варианты. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины ... подробнее →

Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО) 18.10.2021 15:00 В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам. Об этом сообщает телеканал Дом . В частности, телеканал обнародовал видео с ... подробнее →