19.10.2021 09:00

В Украине тарифы на электроэнергию не растут. И это несмотря на то, что на мировом рынке ее стоимость увеличивается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV . "У нас ... подробнее →