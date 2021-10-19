ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис19.10.2021 17:00
Специализированный автомобиль для создания областной мобильной службы экстренной социально-психологической и методической помощи общинам получила Донецкая облгосадминистрация сегодня, 19 октября. ... подробнее →
В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения19.10.2021 16:00
"Центральный Республиканский банк ДНР" анонсировал два новых вида потребительских кредитов для физических лиц на суммы, "которые являются гораздо большими, чем их зарплаты"., сообщает Depo.ua . "Мы ... подробнее →
Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе19.10.2021 15:00
Россия является виновником вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Ллойд Остин, который пребывает в Киеве с рабочим визитом, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине19.10.2021 14:00
Более 11 млн грн будет выделено из госбюджета погорельцам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. Погорельцы, которые вовремя не успели оформить документы на собственность - таки ... подробнее →
На Донетчине охотник застрелил своего товарища19.10.2021 13:00
В воскресенье, 17 октября, во время охоты в запрещенной местности 63-летний охотник получил смертельное огнестрельное ранение. По факту начато уголовное производство. Полицейские устанавливают ... подробнее →
Глава Пентагона прибыл в Киев19.10.2021 12:00
В Киев во вторник, 19 октября, прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает Посольство США в Украине. "Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее ... подробнее →
Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке19.10.2021 11:00
Участники акции от т.н. “ЛДНР” возле отеля “Родина” в оккупированной Горловке, где базируются наблюдатели ОБСЕ, свернули палатки и разошлись. Об этом говорится в Оперативном ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября19.10.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 15 579 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. При этом скончалось 538 человек. Это новый антирекорд. ... подробнее →
Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию19.10.2021 09:00
В Украине тарифы на электроэнергию не растут. И это несмотря на то, что на мировом рынке ее стоимость увеличивается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV . "У нас ... подробнее →
На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка19.10.2021 08:00
Суд в Луганской области арестовал "офицера СЦКК ЛНР" Андрея Косяка, которого задержали возле линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Боевику ... подробнее →
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