В Мариуполе получить свидетельство о вакцинации от коронавируса в бумажном виде теперь можно, оставив онлайн-заявку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Этот сервис, отмечают в городском ... подробнее →

На прошлой неделе ОО «ЭКО-Бахмут» в сотрудничестве с Управлением экономического развития Бахмутского городского совета собирали отработанные батарейки и проводили информационную кампанию ... подробнее →

СНБО опубликовал глоссарий понятий и терминов, связанных с событиями на Донбассе, в Крыму и на Майдане в 2014 году. Эти термины рекомендуется применять органам власти, СМИ и общественным организациям. ... подробнее →

В Донецкой области развернуто 236 стационарных пунктов обогрева по состоянию на 20 октября. Во время ухудшения погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха, все пункты обогрева ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября 20.10.2021 13:00 В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному ... подробнее →

Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления 20.10.2021 12:00 Жителям Лисичанска будут выдавать по 27 тысяч гривен на установку систем индивидуального отопления. Такое решение приняли местные власти, из-за отключения 28 домов от централизованного теплоснабжения. ... подробнее →

В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт 20.10.2021 11:00 В ОРЛО произошел пожар на шахте Молодогвардейская, в результате чего более 140 горняков были эвакуированы. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР". ... подробнее →